Количество бездомных в США достигло исторического максимума

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Министерство городского развития США: количество бездомных выросло на 18%

Количество бездомных в США достигло исторического максимума

Фото: www.globallookpress.com/Michael Ho Wai Lee

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Также в стране увеличились число семей с детьми, которые остались без крова.

В США количество бездомных достигло исторического максимума. В январе 2024 года более 770 тысяч человек остались на улице без крова. Об этом сообщает Министерство жилищного строительства и городского развития страны.

«В январе 2024 года более 770 тысяч человек оказались бездомными, что на 18% больше, чем в 2023 году», — говорится в сообщении.

Причем на 39% увеличилось число семей с детьми, которые оказались без постоянного места проживания. Их число более 259 человек.

Агентство Bloomberg сообщает, что рост бездомности обусловлен высокой арендной платой и отсутствием доступного жилья. Не менее важным фактором стал наплыв мигрантов. Их приток переполнил приюты, расположенные в Нью-Йорке, Денвере, Чикаго и других городах.

На показатели также повлияли природные катаклизмы. К примеру, в 2023 году в Гавайях вспыхнули лесные пожары. В результате без крова остались более пяти тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент США Джо Байден поручил Пентагону нарастить поставки оружия Киеву.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
100.53
1.30 105.95
2.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:57
Десантники захватили опорный пункт ВСУ в заброшенном доме в Курской области
8:41
Количество бездомных в США достигло исторического максимума
8:24
Школьники Курской области поздравили бойцов Северной группировки с Новым годом
8:15
Вредный соблазн: кому категорически нельзя «Селедку под шубой»
8:10
ТОП-5 новогодних опасностей для собак и кошек: как защитить питомца в праздник
8:04
Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов над регионами России

Сейчас читают

Над Ростовской областью отразили масштабную атаку беспилотников ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год