В последний вагон: Байден поручил Пентагону нарастить поставки оружия Киеву

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Джо Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки вооружений Киеву

Фото, видео: www.globallookpress.com/Philipp Schulze

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В Верховной Раде тем временем признали, что «воевать некем».

Президент США Джо Байден поручил Пентагону нарастить военную помощь Киеву. Так уходящий в январе президент США под конец своего срока пытается успеть отправить Украине больше оружия. В заявлении Белого дома сказано: новая партия ракет противовоздушной обороны — уже в пути.

В Верховной Раде тем временем признали, что «воевать некем». Украинский депутат Анна Скороход прямо заявила, что демобилизация невозможна, так как заменить военнослужащих не получится. План мобилизации — провален.

На фоне катастрофических потерь ВСУ, напомним, США настаивают на снижении мобилизационного возраста на Украине с нынешних 25 до 18 лет.

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В последний вагон: Байден поручил Пентагону нарастить поставки оружия Киеву

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