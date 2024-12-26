В Верховной Раде тем временем признали, что «воевать некем».

Президент США Джо Байден поручил Пентагону нарастить военную помощь Киеву. Так уходящий в январе президент США под конец своего срока пытается успеть отправить Украине больше оружия. В заявлении Белого дома сказано: новая партия ракет противовоздушной обороны — уже в пути.

В Верховной Раде тем временем признали, что «воевать некем». Украинский депутат Анна Скороход прямо заявила, что демобилизация невозможна, так как заменить военнослужащих не получится. План мобилизации — провален.

На фоне катастрофических потерь ВСУ, напомним, США настаивают на снижении мобилизационного возраста на Украине с нынешних 25 до 18 лет.