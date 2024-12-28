Под Тверью в частном доме нашли тела четырех детей

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 21 0

По предварительной версии, убийство мог совершить отец.

+ Под Тверью в частном доме нашли тела четверых детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тела четырех детей обнаружили в частном доме в Тверской области. Об этом рассказали сотрудники региональной прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, установление всех обстоятельств поставлено на контроль. На данный момент известно, что в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа обнаружили тела четверых детей в возрасте примерно до семи лет.

«На место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов», — говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительной версии, детей убил их собственный отец. На месте трагедии работают представители регионального управления СКР, следователи Калининского муниципального округа и группа криминалистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном городе Ивантеевка мать жестоко убила новорожденную дочь.

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