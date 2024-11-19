Родила в туалете и выбросила: в Ивантеевке мать жестоко убила новорожденную дочь

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 87 0

Жительница Ивантеевки бросила новорожденную дочь в туалете

Родила в туалете и выбросила: в Ивантеевке мать жестоко убила новорожденную дочь

Фото: 5-tv.ru

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Врачам женщина соврала, заявив, что она все еще беременна.

В подмосковном городе Ивантеевка женщина родила ребенка в туалете, бросила его прямо в унитаз, а затем попыталась скрыть от врачей факт родов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, трагедия произошла 20 октября. 37-летняя женщина родила жизнеспособную девочку прямо в унитаз, самостоятельно перерезала пуповину, бросила ребенка и ушла в другую комнату.

Дождавшись врачей скорой помощи, женщина сообщила, что беременна, но у нее открылось кровотечение. Она попыталась скрыть от медиков тот факт, что ее дочь уже родилась, однако врачам все же удалось обнаружить тело новорожденной девочки в туалете.

Как отметил источник, у женщины уже есть один ребенок. При этом ранее она привлекалась к ответственности за наркотики. Жительница Ивантеевки также состояла на учете в наркологической клинике.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что станет с брошенной в туалете в Турции малышкой.

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