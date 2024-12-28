Германия ищет альтернативы для защиты от «Орешника»

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Bild: Германия бессильна перед российским «Орешником»

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Немцы планируют закупить партию противоракетных комплексов Стрела-3 у Израиля, однако стопроцентной защиты это не гарантирует.

В МИД Германии признали беззащитность страны перед российской ракетной системой «Орешник». Об этом сообщает газета Bild.

Судя по всему, нервничать в министерстве начали еще месяц назад, когда новейшее оружие применили на территории Украины. Из-за этого ведомство поручило провести анализ специалистам, и они пришли к нежелательным для ФРГ выводам.

«Для борьбы с баллистическими ракетами большей дальности, например, такими как „Орешник“, Patriot не подходит. Любой перехват можно было бы назвать удачей», — отмечают в Bild.

Как пишет газета, невозможность перехватить «Орешник» объясняется скоростью ее приближения, маневренностью и многозарядностью боеголовки.

Пока немцы планируют закупить партию противоракетных комплексов Стрела-3 у Израиля. Однако стопроцентной защиты это не гарантирует.

Напомню, российский «Орешник» может достигать скорости более 12 тысяч километров в час и поражать цели на расстоянии до пяти тысяч километров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что серийный выпуск «Орешника» начнется в России уже в ближайшее время.

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