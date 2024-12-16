Путин: серийный выпуск «Орешника» начнется в ближайшее время

В ближайшее время в России начнется серийный выпуск ракеты «Орешник». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Он указал, что ракетный комплекс средней дальности «Орешник» стал новейшим мощным оружием России. Он был успешно использован в ответ на удары по территории РФ с применением западного оружия.

«В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. И это безусловно будет сделано», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения 21 ноября напомнил, что Запад разрешил Украине наносить удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Москва неоднократно предупреждала, что подобный шаг будет расцениваться как эскалация конфликта.

В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли комбинированный удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что сигнал от испытания «Орешника» и заявления Путина услышали все на Западе, включая действующие и будущие власти Соединенных Штатов. При этом она обратила внимание: утверждения набравшего большинство голосов на выборах президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине утихли.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США ожидают нового ответного удара России «Орешником» по Украине.