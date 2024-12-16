Путин: серийный выпуск «Орешника» начнется в ближайшее время

|
Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 25 0

Этот ракетный комплекс средней дальности стал новейшим мощным оружием России.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ближайшее время в России начнется серийный выпуск ракеты «Орешник». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Он указал, что ракетный комплекс средней дальности «Орешник» стал новейшим мощным оружием России. Он был успешно использован в ответ на удары по территории РФ с применением западного оружия.

«В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. И это безусловно будет сделано», — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения 21 ноября напомнил, что Запад разрешил Украине наносить удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Москва неоднократно предупреждала, что подобный шаг будет расцениваться как эскалация конфликта.

В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли комбинированный удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что сигнал от испытания «Орешника» и заявления Путина услышали все на Западе, включая действующие и будущие власти Соединенных Штатов. При этом она обратила внимание: утверждения набравшего большинство голосов на выборах президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине утихли.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США ожидают нового ответного удара России «Орешником» по Украине.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:33
Еще один слой волшебства: саундтрек к фильму «Финист. Первый богатырь» исполнит группа The Hatters
14:30
Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева
14:23
Путин рассказал об обеспечении жильем российских военнослужащих
14:16
ВСУ потеряли более 560 тысяч боевиков убитыми и ранеными в 2024 году
14:14
Путин заявил, что Запад доводит Россию до красной черты
14:05
Белоусов: ВСУ вынуждены перейти к обороне, они задействуют оставшиеся резервы

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пять примеров, как на Западе Россию пытались объявить агрессором
«Просроченный — не испорченный»: как австралийка озолотилась на еде с помойки
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год