Участник программы «Время героев» Шляпников стал замглавы Калужской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Он будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения и взаимодействия с силовыми структурами.

Участник программы «Время героев» Шляпников стал замглавы Калужской области

Фото: Время героев РФ

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Заместителем губернатора Калужской области назначен кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Шляпников. Об этом сообщается на сайте программы.

На своем посту Шляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения и взаимодействия с силовыми структурами.

«Это большая ответственная работа, которая должна строиться по принципу служения людям и достижения видимых для наших жителей результатов», — сказал он.

Александр Шляпников родился в Праге в 1986 году. Начал служить в ВС РФ в 2003 году. Окончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны имени Василевского.

«Я всегда стоял на страже суверенитета нашего государства. Теперь хочу внести свой вклад в развитие нашей страны на государственной службе», — признался участник программы «Время героев».

Запуск программы «Время героев» анонсировал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля. Глава государства уточнил, что участникам спецоперации дадут возможность поступить в ведущие вузы и получить гражданскую специальность в приоритетном порядке.

Участники программы могут стать главами муниципальных подразделений или руководителями предприятий. Также программа дает возможность военнослужащим в будущем реализовать себя в государственной деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что участник программы «Время героев» Павел Якушев стал советником в «Росатоме».

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