Участник программы «Время героев» Павел Якушев стал советником в «Росатоме»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 65 0

Он прошел стажировку и теперь возьмет на себя патриотическое воспитание коллег.

Участник программы «Время героев» Павел Якушев назначен советником заместителя г

Фото: пресс-служба программы «Время героев»

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Кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» капитан Павел Якушев назначен советником заместителя генерального директора по персоналу по патриотическому воспитанию госкорпорации «Росатом». Весной этого года он стал одним из 83 персон попавших в первый поток программы «Время героев», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. Затем он стажировался в «Росатоме» под наставничеством генерального директора компании по атомной энергии Алексея Лихачева.

По словам Якушева, программа объединила людей с опытом боевых действий, умеющих руководить и работать в команде, а также эффективно действовать в кризисных ситуациях. Стажировка в госкорпорации помогла ему лучше понять нюансы гражданской государственной службы.

«Уверен, что в ходе своей работы я смогу внести ценный вклад в реализацию проектов, направленных на патриотическое воспитание, развитие спортивного направления, а также поддержку талантливых детей и молодежи. Особое внимание я планирую уделить поддержке молодых специалистов и их проектов. Это большая и важная работа, которую мы должны сделать вместе», — сказал Якушев.

Якушев родился в городе Мытищи Московской области, окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ. С начала нулевых занимался предпринимательством, а в феврале 2022-го отправился защищать Донбасс в зону спецоперации, был командиром мотострелковой роты. В прошлом году получил орден Мужества.

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