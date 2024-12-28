В Керченском проливе очистили загрязненные мазутом участки акватории

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

Однако негативные последствия для экологии будут неизбежны.

В Кремле назвали чрезвычайной ситуацию после разлива мазута в Черном море

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Керченском проливе очистили загрязненные участки моря от мазута после крушения танкеров. Об этом сообщает Минтранс.

Повторных загрязнений специалисты не обнаружили. В Кремле эту ситуацию назвали чрезвычайной, так как негативные последствия для экологии будут неизбежны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Это чрезвычайная ситуация. К сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ряда ведомств», — сказал Песков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Ковалев; 5-tv.ru

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные были спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как власти помогали устранить последствия ЧС. После крушения 3700 тонн мазута оказалось в Черном море.

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