«Самого светлого»: Елена Север пожелала бесконечной любви в Новом 2025 году

Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Наступивший Новый 2025 год должен быть светлым и благоприятным, заявил Елена Север. По словам певицы, нас ждет не только перемены, но и бесконечная любовь.

«Хочется пожелать обязательно, чтобы следующий год только самое-самое хорошее, самое светлое. И, конечно, вам бесконечной любви», — отметила актриса.

К слову, любви у самой Север предостаточно, а супруг и двое сыновей — яркое тому подтверждение. Поэтому, советам артистки для построения крепких отношений точно стоит прислушиваться. Как сообщал 5-tv.ru, певица убеждена, спасти брак возможно, если между партнерами сохранилась любовь, ведь только в таком случае люди смогут прийти к компромиссу.