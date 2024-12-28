В России запретили брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Соответствующий закон подписал глава государства.

В России запретили брать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Фото: © РИА Новости

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, дети мигрантов теперь могут быть зачислены в российские школы на начальное, основное и среднее образование только после успешного тестирования по русскому языку, которое подтвердит их способность осваивать школьную программу.

Уточняется, что провалившие тест на знание языка не будут допущены к обучению в школах. Само тестирование будет для мигрантов бесплатным.

Также закон гласит, что дети мигрантов-нелегалов не имеют права на прием в учебное заведение.

Законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в российские школы без знания русского языка ранее был принят Госдумой. Как отметили депутаты, почти каждый второй ребенок из приезжей семьи не говорит по-русски. Из-за этого проблемы в общении с ними возникают у одноклассников и педагогов. Поэтому перед поступлением детей мигрантов было решено тестировать.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на днях заявил, что тестировать детей мигрантов на знание русского языка для зачисления в школы начнут весной 2025 года.

«Уже с 1 апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны», — сказал он РИА Новости.

По словам Чернышенко, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) уже заканчивает работу над методическими материалами, системами для тестирования и критериями оценки. Вице-премьер отметил, что ежегодно в российские школы зачисляется около 155 тысяч детей мигрантов.

В ноябре Путин заявил, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке». Он отмечал, что в России нужно выработать подход к работе с не знающими русского языка или плохо владеющими им детьми мигрантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал способы снизить число мигрантов в РФ для решения «острого вопроса».

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