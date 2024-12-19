Путин назвал способы снизить число мигрантов в РФ для решения «острого вопроса»

Миграционный вопрос в России является острым и чувствительным. Президент РФ Владимир Путин назвал способы снизить число приезжающих в нашу страну для заработков. В этом вопросе два компонента — экономический и правоохранительный. Об этом Путин заявил в ходе «Итогов года — 2024».

«Это очень чувствительный и острый вопрос, он не только для нас острым является, он и для Европы является еще гораздо более острым, но здесь действительно с одной стороны рабочих рук не хватает, я уже сказал, 2,3% безработицы», — сказал он.

Как объяснил Путин, чтобы сократить количество трудовых мигрантов, нужно повысить производительность труда. Для этого следует вводить и использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированных рабочих. Таким образом получится сосредоточить конечный результат на высокотехнологичных сферах деятельности.

Если же привлечение трудовых мигрантов неизбежно, то нужно вместе с партнерами из, прежде всего, стран Центральной Азии работать над подготовкой людей. В частности, развивать сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить будущих мигрантов с традициями, культурой, требованиями закона РФ. Вместе с тем нужно будет ужесточить требования к уже находящимся в нашей стране иностранцам.

«Здесь два компонента — экономический и правоохранительный. И эти два компонента должны быть объединены в одном месте. <…> Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую в рамках Министерства внутренних дел», — подчеркнул Путин.

По его мнению, при МДВ следует создать отдельное подразделение, куда нужно делегировать представителей из экономических ведомств. Это позволит решать в одном комплексе, но в тесной работе с другими ведомствами.

Кроме того, Путин напомнил, что Госдума ранее приняла закон о праве не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Мероприятие в 2024 году объединяет прямую линию с президентом России и его большую пресс-конференцию. На нем присутствуют, в том числе, аккредитованные на территории РФ иностранные журналисты.

В этом году сбор вопросов и обращений от граждан России, на которые ответит глава государства, начался в ночь на 8 декабря. К началу программы набралось более двух миллионов обращений от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем. Интересно, что в 2024 году для отбора вопросов и обращений от граждан впервые используют искусственный интеллект.

Смотрите прямую трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» на Пятом канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге прошли рейды по нелегальным мигрантам. Полиция пришла на стройплощадки и в хостел, где живут рабочие.