Около 30 машин столкнулись на трассе под Бийском

Эфирная новость 14 0

На трассе под Бийском произошла массовая авария

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На месте ДТП образовалась большая пробка.

Эти кадры из Алтайского края, где произошла массовая авария. На трассе под Бийском столкнулись около трех десятков легковушек и грузовиков.

Судя по кадрам, видимость из-за метели там почти нулевая. Машины врезались друг в друга по цепной реакции.

Сейчас на месте ДТП гигантская пробка. Данных о пострадавших нет. После аварии на Чуйском тракте организовали реверсивное движение.

Водители могут переждать непогоду на стоянках, которые есть вдоль трассы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о массовой аварии, которая случилась на трассе Москва-Волгоград. В результате ДТП два человека получили тяжелые травмы.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
100.53
1.30 105.95
2.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:34
Около 30 машин столкнулись на трассе под Бийском
19:16
Тела 24 погибших при крушении самолета в Актау будут доставлены в Баку
19:00
Не поддавайтесь искушениям: прогноз Таро на январь 2025 года
18:57
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
18:50
«Все должно быть прилично!» — Зверев рассказал, в чем нельзя встречать Новый год
18:40
Взрослые игры: в некоторых регионах России хотят запретить детское шампанское

Сейчас читают

Теракт в «Крокусе», «Орешник» и перелом СВО: 10 главных событий-2024
Не отступайте от своих принципов: китайский гороскоп на январь 2025 года
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год