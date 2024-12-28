«Газпром» с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию за долги

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Компания направила молдавской стороне уведомление о том, что та регулярно не исполняет платежи по действующему контракту.

«Газпром» с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию за долги

Фото: © РИА Новости/Тарас Литвиненко

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Российский «Газпром» с 1 января 2025 года прекратит поставки газа компании «Молдовагаз» из-за отказа Кишинева возместить задолженность за поставки топлива. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что ограничение поставок будет действовать до тех пор, пока российская сторона письменно не уведомит «Молдовагаз» об ином.

Ранее в этот день «Газпром» направил молдавской компании уведомление о том, что она регулярно не исполняет платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением.

В октябре 2022 года «Газпром» и правительство Молдавии провели переговоры, по результатам которых российская компания приняла все предложения Кишинева. Стороны подписали соответствующий протокол, но Молдавия не выполнила ни одну договоренность по газу.

По заявлению МИД России, молдавский отчет аудита исторической задолженности, на основе которого Кишинев заявляет об отсутствии долга, не соответствует международным стандартам и требованиям независимости аудита.

В связи с этим он не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого аудита, а содержащиеся в нем выводы не могут влиять на размер и обоснованность долга, который подтвержден как документально, так и соответствующими решениями международного арбитража, считают в российском МИД.

В свою очередь президент Молдавии Майи Санду ранее заявила, что ее не беспокоит отказ «Газпрома» признать результаты аудита об отсутствии долга у Молдавии за поставленный газ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Молдавию надвигается серьезный энергетический кризис, однако президент республики Майя Санду отказывается решать проблему единственным возможным в этой ситуации способом — лететь на переговоры в Москву.

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