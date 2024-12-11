«Сыграли злую шутку»: проблемы Майи Санду с ПМР вгонят Молдавию в энергокризис

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 44 0

Экс-премьер Молдавии Филат обвинил Санду в игнорировании энергетического кризиса

«Сыграли злую шутку»: проблемы Майи Санду с ПМР вгонят Молдавию в энергокризис

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

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В стране готовятся ввести режим чрезвычайного положения.

На Молдавию уверенно надвигается серьезный энергетический кризис, однако президент республики Майя Санду отказывается решать проблему единственным возможным в этой ситуации способом. Об этом в своих социальных сетях высказался бывший премьер-министр страны Влад Филат, его слова приводит EADaily.

«Четырехлетнее неприятие, игнор, отторжение людей, живущих на левом берегу Днестра, сыграли злую шутку с президентом всея Молдовы», — указал политик.

Стоит отметить, что украинские власти ранее заявили, что не собираются с 1 января продолжать транзит через свою территорию российского природного газа. В случае прекращения транзита «Газпрому» будет сложно обеспечить поставку газа в ПМР, что отразится на работе Молдавской ГРЭС, покрывающей 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Власти ПМР намерены ввести режим чрезвычайного экономического положения.

Так, большинство молдавских и приднестровских политиков убеждены, что Санду стоило бы отправиться на переговоры в Москву, а не в Брюссель или Румынию, по которым президент разъезжать в последние недели.

Эксперты полагают, что Санду вновь начнется жаловаться Западу на некую «российскую угрозу», которая мешает ей наладить стабильные и доступные поставки энергоресурсов в республику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошел визит в Будапешт для глав Грузии и Молдавии.

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