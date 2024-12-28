Семь жителей Горловки пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Боевики атаковали город из ствольной артиллерии боеприпасами кассетного типа.

Семь жителей Горловки пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Семь мирных жителей города Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

«В Никитовском районе Горловки вследствие применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получили женщина 1961-го и мужчина 1965 года рождения, пострадали женщина 1953 года рождения, мужчины 1981-го и 2001 года рождения. Кроме того, в результате использования противником ствольной артиллерии тяжелые ранения получил мужчина 1953 года рождения», — написал он.

Еще один житель, по словам Пушилина, получил ранения средней степени тяжести в Центрально-Городском районе города при сбросе взрывчатки с беспилотника на автомобиль.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, отметил глава ДНР. Он добавил, что в общей сложности украинские боевики около десяти раз атаковали Горловку с применением ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров, в том числе боеприпасами кассетного типа.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал бригады скорой помощи в Херсонской области.

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