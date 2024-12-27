ВСУ атаковали машину скорой помощи в Херсонской области

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 15 0

Боевики регулярно нападают на новые российские регионы.

ВСУ атаковали с дрона машину скорой помощи в Херсонской области

Фото: Telegram/Официальный канал Минздрава России/minzdrav_ru

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Беспилотник ВСУ атаковал бригады скорой помощи в Херсонской области. Об этом сообщили в Минздраве.

В пресс-службе ведомства отметили, что медики возвращались с вызова в городе Голая Пристань, когда машину зацепило одним из сброшенных снарядов. В результате атаки один из автомобилей был выведен из строя. К счастью, работники скорой не получили серьезных травм, их спали бронежилеты и каски.

«Украинские нацисты регулярно и прицельно атакуют медиков, оказывающих помощь взрослым и детям, больницы, амбулатории, санитарный транспорт, дома мирных жителей новых российских регионов», — говорится в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что три человека были ранены в результате обстрела ВСУ села Каиры в Херсонской области. Пострадали двое взрослых и ребенок. Они были госпитализированы в районную больницу с осколочными ранениями.

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