«Мне плевать на всех»: Шаляпин раскритиковал отечественный шоу-бизнес

Артист сравнил коллег с животными.

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал отечественный шоу-бизнес. Свою позицию артист высказал в одном шоу на федеральном канале.

Шаляпин подчеркнул, что из-за вседозволенности и обилия денег многие из его коллег начинают вести себя как животные. По его мнению, у звезд должно быть более зрелое отношение к жизни.

«Я могу любому плюнуть в лицо, мне плевать на них на всех. Я знаю, что они меня не любят, и я их не люблю. У нас шоу-бизнес утонул в фальши, и люди это видят», — пояснил Шаляпин.

Слова артиста, как оказалось, были адресованы и старшему поколению. Прохор Шаляпин недоволен, что некоторые дамы в 70 лет ищут себе спонсора.

«Ну да, была в какое-то время профурсеткой в молодости, надо было как-то строить карьеру. Все мы не без греха», — отметил певец, не уточнив, о ком именно идет речь.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из знаменитых подруг Прохора Шаляпина оплатит отпуск певца на Мальдивах.