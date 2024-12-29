«Мне плевать на всех»: Шаляпин раскритиковал отечественный шоу-бизнес

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 19 0

Прохор Шаляпин раскритиковал отечественных артистов

Прохор Шаляпин раскритиковал отечественный шоу-бизнес

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист сравнил коллег с животными.

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал отечественный шоу-бизнес. Свою позицию артист высказал в одном шоу на федеральном канале.

Шаляпин подчеркнул, что из-за вседозволенности и обилия денег многие из его коллег начинают вести себя как животные. По его мнению, у звезд должно быть более зрелое отношение к жизни.

«Я могу любому плюнуть в лицо, мне плевать на них на всех. Я знаю, что они меня не любят, и я их не люблю. У нас шоу-бизнес утонул в фальши, и люди это видят», — пояснил Шаляпин.

Слова артиста, как оказалось, были адресованы и старшему поколению. Прохор Шаляпин недоволен, что некоторые дамы в 70 лет ищут себе спонсора.

«Ну да, была в какое-то время профурсеткой в молодости, надо было как-то строить карьеру. Все мы не без греха», — отметил певец, не уточнив, о ком именно идет речь.

Ранее 5-tv.ru писал, кто из знаменитых подруг Прохора Шаляпина оплатит отпуск певца на Мальдивах.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:45
Средняя зарплата россиян в 2024 году увеличилась
1:25
«Мне плевать на всех»: Шаляпин раскритиковал отечественный шоу-бизнес
1:05
Зурабишвили заночует в президентской резиденции накануне инаугурации Кавелашвили
0:45
«Народный фронт» передал более 100 автомобилей в зону СВО
0:22
Кабель в колене: Кристина Асмус рассказала об ужасах после травмы
23:58
Виной тому вулканы? В Дагестане обнаружили сотни мертвых нерп

Сейчас читают

Любовь или пиар? Таролог разобрала отношения Муцениеце и Дранги
Не поддавайтесь искушениям: прогноз Таро на январь 2025 года
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год