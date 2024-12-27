«Создан для любви»: кто оплатит отпуск Прохора Шаляпина на Мальдивах

Прохор Шаляпин планирует долгожданный отпуск. Куда собирается певец, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Прохор Шаляпин признался: у него не осталось сил на работу. Из-за чего артисту пришлось отложить долгожданный отпуск? Что остановило его от поездки в горы с Викторией Боней? Кто из знаменитых подруг обещал свозить певца на Мальдивы? И почему Шаляпин отказался от иностранного гражданства? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Меня можно назвать королем песка и отдыха бесконечного. Песка, в смысле, я лежу на песке… Вообще, мой идеальный день: проснулся, ничего не делал, заснул», — заявил певец.

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Прохор Шаляпин в печали. Он мечтает нежиться под жарким солнцем и купаться в океане. А приходится каждое утро просыпаться в морозной Москве. Вместо Мальдив ехать на съемки или гастроли.

«Город, конечно, очень красивый. Нет, я очень люблю людей. Спасибо людям, что ходят на мои концерты. Но все же это работа. А не для этого я создавался. Я создавался для любви, счастья, удовольствия», — признался Шаляпин.

Артист объясняет: он собирался улететь в отпуск. Но не смог его себе позволить из-за слишком высоких цен. Друзья предложили покататься на лыжах. Однако для Прохора это не отдых, а наказание.

«Говорю: „Да вы что? Я всю жизнь только на санях. Я не могу“. Если я на лыжи, так у меня ноги… Я очень боюсь. Нет, экстрим — не мое», — уточнил Шаляпин.

Певец с ужасом разглядывает фото и видео своей подруги Виктории Бони из экспедиции в горы. И не может даже представить себя на ее месте.

«Я как посмотрю, как она взбирается на эти горы, как там она мерзнет. Мой экстрим — это перележать на пляже и не сгореть. Это единственный мой экстрим», — подчеркнул артист.

Шаляпин не понимает, зачем себя так изводить, несколько суток терпеть какие-то муки, снег и ветер в лицо. Ведь намного приятнее лежать в мягкой постели или на пляже и баловать себя деликатесами.

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«Стараюсь готовить. Знаете, я стараюсь сейчас уже, допустим, бутерброд намазать черной икрой. Нет, не сложно. Ее единственное размораживать надо. Ладно, я не хочу раздражать людей», — рассказал артист.

Прохор делится: в свое время он объехал полмира. Был в самых знаменитых музеях. Но в итоге понял: длительные экскурсии по местным достопримечательностям не для него. Шаляпин предпочитает размеренное времяпрепровождение.

«Картины я не очень-то посмотрел. В Лувре был, за 20 минут все пробежал, на камеру снял. Ничего еще не изучил, не могу эти… Я уже шутил, говорю: надгробные плиты, да?» — признался певец.

Кстати, когда знакомые предложили ему получить иностранное гражданство, чтобы путешествовать в Европу без визы, он отказался. Но почему?

«Не собираюсь в какие-то гражданства. Мне это не нужно. Я там не собираюсь жить. Поэтому я с гордо поднятой головой везде хожу. И американские круизы, и где-то: „I am from Russia“. И гордо иду», — заявил Прохор Шаляпин.

Но как бы ни была сильна любовь к родине, все равно иногда хочется на Мальдивы. Тем более виза туда не нужна.

«Меня сейчас тянет больше к отдыху такому, так скажем, на моря, на острова», — подчеркнул исполнитель.

И Прохор их все-таки увидит. Правда, только в середине января. С путевкой на желанные Мальдивы помогла Лена Ленина. Шаляпин не скрывает: сам бы на такое дорогое путешествие он сейчас точно не раскошелился. Поэтому с радостью принял предложение подруги.

«Она нашла спонсоров, каких-то людей добрых, и нас отправляют. Потому что сейчас сами знаете, какой курс доллара. Даже не до шуток. Извините, откуда мы, бедные артисты, несчастные, сами можем… Все летают по бартеру. Я не исключение», — признался Шаляпин.

Но как же главная любительница Мальдив Анастасия Волочкова? В последнее время они с Прохором постоянно отдыхают вместе. Балерина даже планировала родить певцу ребенка. А он собирается в отпуск с Леной Лениной.

По словам Шаляпина, танцовщица не обидится. Анастасия прекрасно понимает: возможностью сэкономить надо пользоваться. А они еще успеют наверстать упущенное.

«Анастасия Волочкова — сама по себе величина. Это мой друг. Мы в прекрасных отношениях», — отметил певец.

Прохор уверяет: только мечты о предстоящем отпуске на райском острове помогают ему каждое утро вытаскивать себя из-под теплого одеяла и ехать на очередное выступление.