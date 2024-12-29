В Нижнем Новгороде из-за вспыхнувшего мангала эвакуировали 150 человек
Инцидент произошел в одном из ресторанов города.
Фото, видео: Telegram/МЧС Нижегородской области/mchs52
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В одном из ресторанов Нижнего Новгорода, расположенного на улице Пискунова, из-за вспыхнувшего мангала спасатели эвакуировали 150 человек. О происшествии сообщило управление МЧС России по Нижегородской области.
«Огонь на площади два квадратных метра потушили специалисты МЧС России. Обошлось без пострадавших», — чуть позже заявили спасатели.
Не так давно пожар произошел в Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде. Пламя вспыхнуло на втором ярусе церковной колокольни. Благодаря оперативным действиям спасателей и самих служителей обители удалось не дать огню распространится на другие помещения. Пожар был быстро потушен.
Вероятной причиной его возникновения могла стать неисправная проводка. В лавре хранится одна из самых почитаемых православных икон — «Святая Троица» Андрея Рублева, созданная им еще в XV веке. Сообщалось, что святыня не пострадала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не устроить пожар в новогодние праздники. Большинство инцидентов с возгоранием в новогодние праздники происходят по причине короткого замыкания или неосторожного обращения с огнем.
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