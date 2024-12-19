В Троице-Сергиевой лавре возник пожар на колокольне храма

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Здесь хранится одна из самых почитаемых православных икон — «Троица» Андрея Рублева.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Пожар произошел в Троицо-Сергиевой Лавре в подмосковном Сергиевом Посаде. Пламя вспыхнуло на втором ярусе колокольни. Благодаря оперативным действиям служителей и спасателей удалось не дать огню распространится на другие помещения. Пожар быстро потушили.

Вероятной причиной его возникновения могла стать неисправная проводка. В Лавре хранится одна из самых почитаемых православных икон — «Святая Троица» Андрея Рублева, созданная им еще в XV веке. Сообщается, что святыня не пострадала.

Решение о возвращении иконы в Лавру было принято президентом РФ Владимиром Путиным в мае прошлого года. Уже летом Троице-Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы «Троица» Лавре. С начала января она временно находилась в храме Христа Спасителя и была доступна для поклонения.

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