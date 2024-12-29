В результате авиакатастрофы в Южной Корее погибли 28 человек

В Южной Корее в аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо в результате авиакатастрофы погибли 28 человек. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Самолет Jeju Air Flight 7 °C 2216 во время посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался, столкнувшись с ограждением. Полиция и пожарные службы продолжают устанавливать точное количество пострадавших. При этом известно, что на данный момент удалось спасти одного человека.

К слову, самолет прилетел из Бангкока. По оценкам экстренных служб, посадочные механизмы лайнера не сработали из-за столкновения с птицами. В момент авиакатастрофы на борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Точно известно о смерти 28 человек.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, потерпел крушение возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту Баку — Грозный. В авиакатастрофе выжили 32 пассажира. Погибли, по последним данным, 38 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствуют пострадавшие при крушении самолета россияне.