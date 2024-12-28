В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета россиян

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 42 0

В авиакатастрофе в казахстанском Актау выжили девять граждан РФ.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета россиян

Фото: Reuters/Azamat Sarsenbayev

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Состояние двоих пострадавших при крушении самолета в Актау россиян остается тяжелым. Об этом 5-tv.ru сообщили в Минздраве РФ.

Всего в федеральных медицинских центрах находится девять граждан РФ, выживших в авиакатастрофе.

«Четверо, в том числе ребенок, в состоянии средней степени тяжести, еще трое пострадавших идут на поправку, их состояние врачи оценивают как легкой тяжести», — уточнили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Утром 25 декабря самолет AZAL, летевший из Баку в Грозный, направился в Актау из-за нештатной ситуации и разбился недалеко от аэродрома. На борту было 16 граждан РФ. Всего удалось выжить 32 людям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Azerbaijan Airlines выплатит семьям погибших под Актау по 2,3 млн рублей.

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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета россиян

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