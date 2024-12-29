Блогер Карина Кросс побрилась налысо
Блогер Карина Кросс сбрила волосы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Поклонников больше обеспокоил другой факт — знаменитость теперь стала пугающе похожа на певицу Анну Седокову.
Блогер и певица Карина Кросс решила кардинально сменить имидж — знаменитость побрилась налысо. Свежими снимками она тут же поспешила поделиться с поклонниками, опубликовав их в социальной сети.
На нескольких кадрах знаменитость предстала уже без белокурой шевелюры и слегка уменьшенными губами. Комментировать преображение артистка не стала, но многие поклонники решили, что на самом деле блогер ничего не меняла в своей внешности, а лишь решила воспользоваться искусственным интеллектом (ИИ).
«Ну слишком гладкие фото, по-любому ИИ»;
«Если честно, лицо очень обаятельное, улыбка, глаза — вот что привлекает! А прическа, тут дело привычки. В смысле, люди привыкнут, если б это была правда. Вам идет»;
«Я не думала, что лысина может быть настолько прекрасна», — написали Кросс.
Карина Кросс побрилась налысо.
Другие же сравнили новую внешность Кросс с певицей Анной Седоковой. Мол, и она любит всякие эксперименты над своей внешностью. К примеру, недавно артистка сделала пластическую операцию, став практически неузнаваемой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Карина Кросс сильно боялась знакомиться с певцом Филиппом Киркоровым.
85%
1.15 106.10
0.15
Нашли ошибку?