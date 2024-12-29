Блогер Карина Кросс побрилась налысо

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Блогер Карина Кросс сбрила волосы

Карина Кросс побрилась налысо

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Поклонников больше обеспокоил другой факт — знаменитость теперь стала пугающе похожа на певицу Анну Седокову.

Блогер и певица Карина Кросс решила кардинально сменить имидж — знаменитость побрилась налысо. Свежими снимками она тут же поспешила поделиться с поклонниками, опубликовав их в социальной сети.

На нескольких кадрах знаменитость предстала уже без белокурой шевелюры и слегка уменьшенными губами. Комментировать преображение артистка не стала, но многие поклонники решили, что на самом деле блогер ничего не меняла в своей внешности, а лишь решила воспользоваться искусственным интеллектом (ИИ).

«Ну слишком гладкие фото, по-любому ИИ»;

«Если честно, лицо очень обаятельное, улыбка, глаза — вот что привлекает! А прическа, тут дело привычки. В смысле, люди привыкнут, если б это была правда. Вам идет»;

«Я не думала, что лысина может быть настолько прекрасна», — написали Кросс.

Кросс показала себя с новой внешностью. Карина Кросс побрилась налысо. Telegram/KROSSNEWS/KR0SSNEWS

Другие же сравнили новую внешность Кросс с певицей Анной Седоковой. Мол, и она любит всякие эксперименты над своей внешностью. К примеру, недавно артистка сделала пластическую операцию, став практически неузнаваемой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Карина Кросс сильно боялась знакомиться с певцом Филиппом Киркоровым.

 

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