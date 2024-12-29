Сравнил себя с Иисусом: сын Бекхэма разъярил пользователей сети новой песней

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Пользователи сети раскритиковали новую песню 19-летнего Круза Бекхэма

Сравнил себя с Иисусом: Круз Бэкхем разъярил пользователей сети новой песней

Фото: www.globallookpress.com/Ik Aldama

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отпрыск звездных родителей терпит фиаско на самом старте в шоу-бизнесе.

Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Круз столкнулся с резкой критикой пользователей сети после публикации его новой песни For Ya Love. Об этом пишет Daily Mail.

Главной претензией слушателей стало то, что трек, по их мнению, вторичен. Юного Бекхэма упрекнули в подражании группе Oasis, Полу Маккартни и The Beatles. Однако 19-летний начинающий певец вместо того, чтобы прислушаться к конструктивной критике, в ответ стал дерзить.

«Иисус тоже был непо-бейби (ребенок знаменитостей — Прим. ред.)», — заявил Бекхэм.

Эти слова, да еще и в канун католического Рождества, многие восприняли чуть ли не как святотатство, и обрушили на певца тонны праведного гнева.

«Он серьезно сравнил себя с Иисусом?»;

«Бездарный бездельник. Выезжает за счет богатых мамы с папой»;

«Надо заставить его извиниться перед миллионами людей, которых он оскорбил!» — возмущаются комментаторы.

В 2022 году Круз Бекхэм объявил о старте музыкальной карьеры и подписал контракт с агентством TaP Music, работавшим с Дуа Липой и Ланой Дель Рэй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Бекхэм против новой девушки сына, которая старше его почти на десять лет.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:46
«Ситуация — букет невесты»: Муцениеце намекает на возможную свадьбу
22:27
«Это не месть»: Лерчек поставила точку в отношениях с Natan
22:11
МИД пригрозил симметричным ответом на блокировку Telegram-каналов российских СМИ
21:48
Сравнил себя с Иисусом: сын Бекхэма разъярил пользователей сети новой песней
21:38
Демонстрация за мир и сотрудничество с Россией прошла в Амстердаме
21:16
Умер основатель старейшей в США кабельной сети HBO Чарльз Долан

Сейчас читают

Авиакатастрофа в Актау: что на самом деле произошло с самолетом
При взрыве на заводе в Турции погибли 12 человек
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год