Сравнил себя с Иисусом: сын Бекхэма разъярил пользователей сети новой песней

Отпрыск звездных родителей терпит фиаско на самом старте в шоу-бизнесе.

Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Круз столкнулся с резкой критикой пользователей сети после публикации его новой песни For Ya Love. Об этом пишет Daily Mail.

Главной претензией слушателей стало то, что трек, по их мнению, вторичен. Юного Бекхэма упрекнули в подражании группе Oasis, Полу Маккартни и The Beatles. Однако 19-летний начинающий певец вместо того, чтобы прислушаться к конструктивной критике, в ответ стал дерзить.

«Иисус тоже был непо-бейби (ребенок знаменитостей — Прим. ред.)», — заявил Бекхэм.

Эти слова, да еще и в канун католического Рождества, многие восприняли чуть ли не как святотатство, и обрушили на певца тонны праведного гнева.

«Он серьезно сравнил себя с Иисусом?»;

«Бездарный бездельник. Выезжает за счет богатых мамы с папой»;

«Надо заставить его извиниться перед миллионами людей, которых он оскорбил!» — возмущаются комментаторы.

В 2022 году Круз Бекхэм объявил о старте музыкальной карьеры и подписал контракт с агентством TaP Music, работавшим с Дуа Липой и Ланой Дель Рэй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Бекхэм против новой девушки сына, которая старше его почти на десять лет.