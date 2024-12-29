«Ситуация — букет невесты»: Муцениеце намекает на возможную свадьбу

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Агата Муцениеце выложила фотографию букета невесты

«Ситуация — букет невесты»: Муцениеце намекает на возможную свадьбу

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Новым избранником актрисы стал музыкант-аккордеонист Петр Дранга.

Агата Муцениеце ненавязчиво намекает на возможную свадьбу в следующем году. На днях актриса выложила фотографию свадебного букета, который поймала на свадьбе у сестры нового возлюбленного. Она не скрывает своих отношений с музыкантом-аккордеонистом Петром Дрангой. Пара часто появляется вместе на публике, ходит за ручки и всячески милуется на глазах широкой аудитории. 

«Ситуация — букет невесты», — подписала девушка фотографию в личном блоге.

Instagram*/agataagata

Это первый за долгое время намек на серьезные отношения звезды. Пока ее бывший муж Павел Прилучный уже построил новую семью, в которую забрал их общего с Муцениеце сына, актриса пребывала в статусе свободной и независимой девушки. Но похоже, в 2025 году все может измениться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таролог разобрала отношения Муцениеце и Дранги. В последнее время знаменитостей все чаще видят вместе, однако слухи о романе ни актриса, ни музыкант официально не подтверждают. Но не исключено, что в ближайшее время они заключат официальный союз.

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