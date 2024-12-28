Любовь или пиар? Таролог разобрала отношения Муцениеце и Дранги

В последнее время знаменитостей все чаще видят вместе, однако слухи о романе ни актриса, ни музыкант официально не подтверждают.

Между актрисой Агатой Муцениеце и аккордеонистом Петром Дрангой однозначно есть романтические отношения. Не исключено, что в ближайшее время они заключат официальный союз, если музыкант справится с «тараканами» у себя в голове. Об этом заявила таролог Екатерина Кузнецова, которая эксклюзивно для 5-tv.ru сделала расклад карт Таро на отношения знаменитостей.

«Агата в этих отношениях расцветает. Во-первых, она очень хочет довериться новому чувству. Она ему открыта, показывает Петру, что к новым отношениям она абсолютно готова. Агата смотрит на Петра светящимися, полными восхищения глазами, потому что воспринимает его как Короля Жезлов. Ей очень хочется быть рядом, он очень привлекателен во всех смыслах. И она ему показывает, что не против того, чтобы эти отношения наконец получили динамичное развитие», — утверждает таролог.

У Петра, по словам Кузнецовой, к Агате тоже есть «романтический вайб», и он совершенно точно рассматривает ее как будущую супругу. О том, что отношения актрисы и музыканта могут перетечь в русло семейных, свидетельствуют Тройка Жезлов, Четверка Свечей и Четверка Жезлов, пояснила таролог.

При этом у Дранги есть некоторая настороженность, он опасается целиком отдаться романтическому флеру и пытается мыслить рационально. Карты говорят, что у аккордеониста в прошлом был какой-то болезненный романтический опыт без заключения брака, о котором он до сих пор переживает и не может выкинуть из головы.

Однако в целом Дранга рассматривает Муцениеце как свою потенциальную супругу, о чем свидетельствует карта Императрица — третий Старший Аркан.

«В ближайшее время есть вероятность предложения руки и сердца Агате, но только в том случае, если у Петра хватит решимости довести дело до конца, и если он сумеет побороть „тараканов“ в своей голове. Но вайб влюбленности у Петра точно так же присутствует», — заключила Кузнецова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце и Дрангу заподозрили в романтических отношениях. В последнее время знаменитостей все чаще видят вместе на светских мероприятиях.