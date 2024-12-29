«Я бомж»: Шура рассказал о проблемах с жильем

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Певец Шура назвал себя бомжом из-за отсутствия документов на новую квартиру

Шура о своей недвижимости

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При этом артист не так давно стал обладателем дома в Подмосковье, стоимость которого оценивается в 140 миллионов рублей.

Певец Шура рассказал о проблемах с жильем. Оказалось, что знаменитость сейчас нигде не прописан, поэтому может смело назвать себя бомжом. Об этом он заявил в одной из программ на федеральном телеканале.

«Пока еще нигде не прописан. Да, я бомж», — признался певец.

При этом недвижимость у него все же есть. Летом он стал обладателем дома в Подмосковье, который купил за 140 миллионов рублей. А неделю назад приобрел и квартиру. Бомжом Шура себя считает, потому что пока не смог оформить документы.

Вместе с тем, певец, который долгое время лечился от рака, прокомментировали слухи о покупке места на Кузьминском кладбище. Музыкант пояснил, что у него есть друг — владелец похоронного бюро. Именно он подарил исполнителю двухкамерный гроб. Артист считает, что нужно ко всему готовиться заранее, потому что смерть может наступить в любой момент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец Шура боролся с зависимостями.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:19
Франция намерена выйти из Евросоюза
23:57
«Я бомж»: Шура рассказал о проблемах с жильем
23:35
Петербурженка избила супружескую пару в метро
23:10
«Будем разбираться»: Кудрявцеву взбесили слухи о неуплате налогов
22:46
«Ситуация — букет невесты»: Муцениеце намекает на возможную свадьбу
22:27
«Это не месть»: Лерчек поставила точку в отношениях с Natan

Сейчас читают

«Финист вместо Джокера»: Россия создала суверенную национальную киноиндустрию
Авиакатастрофа в Актау: что на самом деле произошло с самолетом
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год