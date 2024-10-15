«В попе 8 ампул зашито»: как Шура боролся с зависимостями

Победив опухоль, музыкант потерял вредные привычки.

На пике своей популярности, в начале 2000-х, певец Шура пропал с телеэкранов из-за состояния здоровья. Восстановившись, он вернулся на сцену. О борьбе с раком, алкогольной и наркотической зависимостями артист рассказал эксклюзивно в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Музыкант признался, что самостоятельно с пагубными привычками справиться не смог, поэтому обратился за медицинской помощью. Ему делали прошивку — это подкожное вживление лекарственных веществ. Эти препараты не совместимы с алкоголем — выпиваешь немного, и организм начинает «бунтовать»: появляется тошнота, головокружение, рвота.

«У меня онкология была по наркоте. Это еще сложнее. У меня в попе восемь ампул зашито от всех дел, от алкоголя, от наркотиков. Неизвестно, как они работают, но мне хватало на год, на полтора», — рассказал певец.

Шуре удалось побороть не только зависимости, но и злокачественную опухоль яичка.

Музыкант относится к болезни философски. Он считает, что это было ему наказанием за тот образ жизни, который он вел в молодости.

«Я никогда не ругаю за все это. Онкология была дана Господом, ну неважно, кто там наверху, за то, что хреначил не в коня корм. По головам ходил, людей не ценил», — поделился Шура.

Певец гордится тем, что восстановил не только здоровье, но рабочий ритм. На отсутствие спроса он не жалуется. Артист может дать четыре концерта в неделю. Однако самый большой гонорар Шура получил в 1998-м.

«Было 380 тысяч долларов за одну ночь. По две песни в каждом клубе. <…> Было 10 клубов, а должно быть 12. В два не успели. В Питере пошли ледоколы, открывались мосты. Я сам не знал, сколько мы стоили», — вспоминает гость программы.

Звездный повар Василий Емельяненко вместе с Шурой выловили осетра и приготовили его со специями на решетке с ароматным греческим соусом. Также они сделали стейк из салата Романо с пармезаном и персиковый десерт в кокосовом молоке с базиликом и цедрой лайма. Секреты приготовления смотрите в материале Пятого канала.