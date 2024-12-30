Умерла актриса из сериалов «Кухня» и «Интерны»

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 36 0

Умерла актриса Подъяпольская, сыгравшая в сериалах «Кухня» и «Интерны»

Умерла актриса из сериалов «Кухня» и «Интерны»

Фото: © РИА Новости/Борис Кауфман

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Прощание с Надеждой Подъяпольской состоится 31 декабря в крематории Николо-Архангельского кладбища.

Стало известно о смерти заслуженной артистки России Надежды Подъяпольской. Она умерла на 84-м году жизни. Информацию распространил официальный сайт МТЮЗа.

«28 декабря ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса нашего театра Надежда Ивановна Подъяпольская. Светлая память!» — говорится в сообщении.

Прощание с актрисой состоится 31 декабря в крематории Николо-Архангельского кладбища в 10:20.

Свою карьеру Подъяпольская начала с дубляжа. Свой голос она подарила героям картин «Приключения Электроника», «Новогодняя сказка», «Семь братьев», «Трое на острове». Первую роль в кино Подъяпольская исполнила в 1985 году в фильме «Анчутка». Зрителю постсоветского пространства она знакома по ролям в проектах «Глухарь», «Кухня», «Пятницкий», «Интерны» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер личный фотограф МИД России Эдуард Песов. Он работал фотокорреспондентом Агентства печати «Новости», потом ТАСС, а затем трудился в МИД РФ.

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