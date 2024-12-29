Умер личный фотограф МИД России Эдуард Песов

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Его знали на всех континентах, заявила дипломат Мария Захарова.

Умер личный фотограф МИД России Эдуард Песов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

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Ушел из жизни личный фотограф МИД России Эдуард Песов в возрасте 92 лет. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии. Его знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, жизнеутверждающую силу творчества, неравнодушие», — написала она.

Эдуард Иосифович Песов родился 13 апреля 1932 года в Тбилиси. Он работал фотокорреспондентом Агентства печати «Новости», потом ТАСС, а затем трудился в МИД РФ. Он был непосредственным участником тысячи крупнейших международных событий по всему миру.

Как указала Захарова, Песов — мощнейший человек, у которого была невероятная жизнь.

Прежде сообщалось, что в ноябре умер российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский в возрасте 70 лет. Он работал за мольбертом до последнего дня, его творческое наследие еще предстоит оценить и осознать, отметила его супруга Елена Ржевская. Работы художника хранятся в Государственной Третьяковской галерее.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер старейший участник обороны Перл-Харбора. Уоррену Аптону было 105 лет.

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