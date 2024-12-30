С побережья Кубани вывезли более 63 тонн загрязненного грунта

С побережья Кубани вывезли почти 64 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом сообщает МЧС РФ.

«Всего с начала работ сотрудниками МЧС России и волонтерами собрано 63 597 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 34 тонн», — говорится в сообщении канала.

Волонтерами и спецработниками уже обследовано 220 километров берега от мыса Тузла до Панагия. В данный момент идут работы по очистке 61 километра.

Также нефтепродукты обнаружили и на крымском побережье городского пляжа Аршинцевской косы. На данном участке обследуют 127 километров за сутки. Известно, что повторную проверку прошли 861 километр пляжа. В общей сложности вывезено 26 тонн мазута.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Краснодарский край выделит 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Анапе. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Куренков доложил Путину о ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае.