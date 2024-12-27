Куренков доложил Путину о ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае

Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации ЧС федерального значения в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Уточняется, что беседа состоялась в День спасателя. В ходе нее Путин и Куренков также затронули тему работы подразделений МЧС РФ.

Накануне глава МЧС побывал в пострадавшем от разлива мазута регионе и объявил о введении режима ЧС федерального уровня. Сейчас все силы брошены в район Анапы. Власти надеются, что пляжный сезон еще можно спасти. Специалисты прорабатывают возможность откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров.

Пока выброс нефтепродуктов на берега Анапы и Темрюкского района продолжается. На пляжах работают тысячи людей. Спустя 12 дней после разлива собирать мазут становится только сложнее — нефтепродукты смешиваются с песком и образуют плотные сгустки. К ликвидации последствий разлива мазута подключились волонтеры со всей страны.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Керчи был введен режим ЧС муниципального характера. Как заявил глава Минприроды России Александр Козлов 16 декабря, часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Капитанам потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» предъявлены обвинения.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Краснодарский край выделит 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Анапе. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Кубани из-за разлива топлива в Черном море введен краевой режим ЧС.