Бородина с детьми отдыхает на Бали в роскошной вилле

Ксения Бородина вместе с женихом Николаем Сердюковым и дочерьми улетела отдыхать на Бали. Компания сняла себе огромную виллу на 14 человек, в которой предусмотрено семь спален, три бассейна, тренажерный зал, кинотеатр и многое другое.

Само собой, в таком роскошном поместье не справиться без обслуживающего персонала. Помогают звездной чете пятеро дворецких, домработница, садовник и личный шеф-повар. Постоянная охрана идет в комплекте.

Вот только подписчики начали задаваться вопросом: Сердюков ли оплатил эту роскошь с арт-объектами в саду или все же Бородина? Появлялись слухи, что будущий муж теледивы зарабатывает чуть ли не в 30 раз меньше, а после развода с женой он вообще остался без денег.

Правда, на помолвочное кольцо за 2,5 миллиона рублей он все же смог найти средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бородина отреагировала на слухи о том, что Сердюков ее бьет. Телеведущая пожелала всем женщинам такого же трепетного и заботливого избранника, как у нее.