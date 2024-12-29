«Никогда в жизни»: Бородина отреагировала на слухи о том, что Сердюков ее бьет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Ксения Бородина заявила, что Николай Сердюков никогда не поднимал на нее руку

«Никогда в жизни»: Бородина отреагировала на слухи о том, что Сердюков ее бьет

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Телеведущая пожелала всем женщинам такого же трепетного и заботливого избранника, как у нее.

Телеведущая Ксения Бородина опровергла слухи о том, что ее бойфренд, блогер Николай Сердюков, якобы поднимает на нее руку. По словам знаменитости, в их отношениях все отлично.

«Никогда в жизни Коля не поднимал руку на меня. То, что раздули историю про рилс с лавашом, так это тренд, который снимали все блогеры, и в шуточной форме мы давали пощечину друг другу лавашом. В моей жизни были мужчины, которые вели себя как абьюзеры, но больше их нет, и такого поведения с собой я бы больше не позволила. Коля ко мне относится с трепетом, заботой и любовью, чего я желаю всем женщинам», — цитирует Бородину Super.

Недавно телеведущая встревожила поклонников новым видео, показав, насколько она боится в отношениях с Сердюковым наступить на те же грабли, а именно столкнуться с изменой и предательством.

После предложения руки и сердца отношения знаменитости вышли на новый уровень — пара стала еще ближе и решила жить вместе. Но не у Сердюкова, а в доме Бородиной. Там она и показала, как проходят их будни, сняв шуточный ролик. По задумке, что бы ни делал Сердюков, куда бы он ни пошел, Бородина всюду сопровождала его и спрашивала, что он собирается делать. Так телеведущая хотела показать, насколько сложно жить с тревожным человеком, коим себя и считает.

Многие интернет-пользователи посмеялись вместе с телеведущей, но нашлись и те, кто увидел намек от Бородиной. Мол, она сильно боится вновь обжечься.

Поклонники продолжают предупреждать телеведущую о том, что ее новый избранник Сердюков, как и Омаров, лишь использует ее для пиара. Однако Бородина этому не верит, она влюблена и считает новые отношения идеальными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Бородина ответила на обвинения в обмане с помолвочным кольцом.

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