Взрослая и мотивированная: Долина рассказала о будущем своей внучки

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 19 0

Лариса Долина не уверена, что ее внучка свяжет жизнь с музыкой

Взрослая и мотивированная: Долина рассказала о будущем своей внучки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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У 13-летней наследницы артистки — математический склад ума.

Певица Лариса Долина надеется, что ее 13-летняя внучка Александра пойдет по стопам бабушки и свяжет жизнь с музыкой. Об этом народная артистка России рассказала в интервью изданию «Страсти».

Долина отмечает вокальные способности внучки, тем не менее она не собирается заставлять ее идти на определенную специальность. К тому же певица отмечает, что у юной наследницы есть математические способности, и ее привлекают точные науки.

«Она очень мотивирована. Она очень творчески заряженный человек и очень взрослая для своих 13 лет. Да, она определенно на сегодняшний день хочет быть в творчестве, хочет быть артисткой. Но все может измениться за четыре года. Она сейчас в седьмом классе, и у нее еще очень успешно идет математика», — объяснила Долина.

Артистка также подчеркнула, что участие в музыкальном шоу вместе с внучкой не скажется на ее решении. Лариса Долина вместе с дочкой не собираются давить на Александру и примут любое решение девочки насчет получения дальнейшего образования. Обе женщины уверены, что какой бы путь ни выбрала подросток, творчество и музыка в ее жизни будут всегда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Долина попала под санкции Евросоюза.

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