Вина Вашингтона: Лавров указал на роль США в ухудшении ситуации в Сирии

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Лавров обвинил США в ухудшении ситуации в Сирии

Лавров указал на пагубную роль США в сирийском кризисе

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Штаты фактически оккупировали наиболее богатый ресурсами северо-восточный регион страны, отметил глава МИД РФ.

Ситуация в Сирии ухудшилась из-за неспособности экс-президента Башара Асада справиться с социальными проблемами в стране, в чем большую роль сыграли действия США. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Он отметил, что сирийцы надеялись на лучшую жизнь, но даже после успехов в борьбе с терроризмом при участии РФ этого не произошло. К такому развитию событий, безусловно приложили руку и США, которые фактически оккупировали наиболее богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии и оказывали сильное санкционное давление на Дамаск.

«Власти были вынуждены идти на непопулярные меры, в частности, снижение или отмену субсидий на социально значимые товары и услуги», — сказал Лавров.

Россия, в свою очередь, оказывала разноплановую помощь Сирии, однако диалог с оппонентами выстроить все равно не удалось, заключил глава МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и Великобритания готовят серию терактов против военных баз России в Сирии.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:05
«Исцеляю все»: Бибер оставил странное послание после скандала вокруг P. Diddy
7:48
«Безусловная любовь»: жена больного Уиллиса о чувствах в годовщину отношений
7:30
Расчет пушки «Гиацинт-С» уничтожил установки Krab и AS-90. Лучшее видео из зоны СВО
7:11
Правильное место: как не остаться без пальцев во время запуска пиротехники
6:53
Вина Вашингтона: Лавров указал на роль США в ухудшении ситуации в Сирии
6:35
Взрослая и мотивированная: Долина рассказала о будущем своей внучки

Сейчас читают

Женщина чуть не откусила нос молодой девушкe из-за нерусского курьера
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год