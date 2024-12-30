«Скорая, реанимация»: беременная невестка Валерии поделилась тревожными вестями

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Невестка Валерии сообщила о проблемах со здоровьем у своей бабушки

«Скорая, реанимация»: беременная невестка Валерии поделилась тревожными вестями

Фото: Instagram*/lianashulginaa

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Она призналась, что сейчас переживает непростые дни.

Лиана Шульгина — беременная невестка певицы Валерии — сообщила о госпитализации своей бабушки. Такой новостью она поделилась с подписчиками в соцсети, ее слова приводит издание 7Дней.ru.

«Эти несколько дней непростые. Моей бабушке резко стало плохо во вторник вечером… Скорая, реанимация… Сегодня бабушку перевели в палату, пока состояние среднее, но это уже радует!» — написала Шульгина.

Девушка призвала подписчиков беречь себя и людей, которые дороги.

Буквально на днях Лиана сообщила о смерти своего любимого питомца. Йоркширский терьер по кличке Тэрри прожил в ее семье 15 лет. Собаки не стало несколько месяцев назад, но со своими подписчиками в социальных сетях этой грустной новостью Шульгина поделилась совсем недавно.

И это при условии, что девушке совсем нельзя волноваться, ведь она беременна. У Лианы и сына Валерии — Арсения Шульгина — уже есть трехлетняя дочь Селин. Малышка сделала подарок родителям на Новый год, родившись 1 января. Судя по всему, второй ребенок Лианы и Арсения появится на свет уже в 2025 году. Уже известно, что у них будет мальчик.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после гибели экс-супруга Яниса Тимма. После трагедии артистка вышла на связь из палаты.

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