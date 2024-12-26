«Глупая шутка»: Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 442 0

Анна Седокова впервые опубликовала пост после смерти Яниса Тиммы

«Глупая шутка»: Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Какое-то время после трагичных новостей певица находилась в больнице.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала пост спустя семь дней после гибели бывшего супруга Яниса Тиммы. Свое состояние девушка описала в личном блоге. Трагичные известия она получила, находясь в больнице. 

«Я скорблю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя», — говорится в публикации.

Седокова добавила, что всегда будет помнить своего героя и вечно любить его.

Тело Яниса Тиммы было найдено в московском хостеле 17 декабря. Предположительно причиной самоубийства стал разрыв с Анной Седоковой, с которой они были в браке четыре года. Расстались супруги без публичных скандалов.

В данный момент тело баскетболиста доставили на родину в Латвию, там его похоронами будут заниматься родные, друзья и бывшая жена, от которой у Тиммы сын Кристиан. Расходы по транспортировке тела взяла на себя Седокова и клуб, за который спортсмен выступал.

Прощание назначили на 27 декабря в 15:00 в крематории Риги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело экс-супруга Анны Седоковой Яниса Тиммы доставили в Латвию. 

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
99.61
-0.26 103.94
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:24
Тела погибших в авиакатастрофе в Казахстане доставят в Азербайджан
0:19
Своего рода психотерапия: когда тренировки улучшают ментальное здоровье
0:00
«Глупая шутка»: Седокова вышла на связь после смерти Яниса Тиммы
23:42
Два подростка погибли при пожаре в Приморском крае
23:21
«Прекрасное время для женщины»: Ольга Бузова готовится к беременности
23:00
«Она была к нему привязана»: Бородина оттягивала развод с Омаровым ради младшей дочери

Сейчас читают

«Преемственность в радикализме»: о киевских гастролях нового правительства Литвы
Слагая былину: звезды на красной дорожке «Финист. Первый богатырь»
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год