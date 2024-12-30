Как рукой снимет: справиться с похмельем после новогодней ночи поможет клюквенный морс

Всем известно, что алкоголь вызывает обезвоживание. Именно поэтому важно восстановить водный баланс.

Чрезмерное употребление алкогольных напитков приводит к обезвоживанию организма. Чтобы облегчить состояние после новогодней ночи, следует пить больше жидкости. Об этом рассказал изданию aif.ru врач-психиатр, нарколог и президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

По словам эксперта, причиной плохого самочувствия после употребления алкоголя является интоксикация организма продуктами распада этилового спирта.

Если похмелье легкое и не сопровождается сильными симптомами, такими как боль в животе или области сердца, скачки давления и другие, то организм может справиться с последствиями самостоятельно. Однако ему можно помочь, обеспечив покой, отдых и щадящий режим питания.

Кроме того, лучшим решением будет восстановить водный баланс, ведь всем известно, что алкоголь вызывает обезвоживание.

«Пейте больше жидкости: воду, негазированную минералку, натуральные соки, морсы, огуречный или капустный рассол. Эти напитки помогут восстановить электролитный баланс и уменьшить отечность», — отметил врач-психиатр.

Крепкий чай или кофе, наоборот, усиливают обезвоживание и повышают давление, поэтому от них лучше отказаться.

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