Меньшее из зол: какой алкоголь нанесет самый слабый удар здоровью

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Белое вино является наименее опасным для здоровья алкоголем

Самый безопасный алкоголь

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Это точно стоит учитывать при подготовке к празднованию Нового года.

Наименее опасным алкогольным напитком на новогоднем столе можно назвать бутылку белого сухого вина. Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы Алина Сазонова на пресс-конференции «Новогодний календарь „нерабочих“ дней: советы ведущих врачей Москвы».

Как известно, безопасных алкогольных напитков просто не существует. Но из большого количества вариантов эксперт советует остановить свой выбор именно на белом сухом вине. Его воздействие организм человека переносит легче всего.

Также важно не употреблять спиртные напитки на голодный желудок. В противном случае увеличивается их токсичное действие. Также лучше не совмещать горячительные напитки с газированными — пузырьки ускоряют процесс всасывания алкоголя.

«Не нужно совмещать алкоголь со сладкими напитками и сладкой едой, потому что в таком случае переработка алкоголя замедляется», — цитирует Сазонова РИА Новости.

Начинать пить алкоголь с утра или днем не стоит. Так повышаются риски или получить отравление, или просто не дождаться боя курантов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему народные средства от похмелья только усугубят состояние.

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