«Всегда будем помнить»: Гладков почтил память жертв обстрела Белгорода в 2023 году

ВСУ атаковали город ровно год назад. В результате погибли десятки человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков почтил память погибших при обстреле центра Белгорода 30 декабря 2023 года со стороны боевиков армии Украины. Видеообращение к жителям региона он опубликовал в Telegram-канале.

«Ровно год назад наша жизнь разделилась на „до“ и „после“. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб. Мы всегда будем стараться помочь тем, кто проходит сейчас реабилитацию, кто получил год назад серьезные ранения», — сказал он.

Трагедия, произошедшая год назад, объединила всех в одну большую семью, в которой держится «каждый за каждого». Как подчеркнул Гладков, наши люди все делают ради того, чтобы приблизить победу России.

Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов 30 декабря 2023 года. В результате атаки погибли 25 мирных жителей, включая детей, еще свыше 100 человек пострадали. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

После нанесения ВСУ удара по центру Белгорода перед Новым годом, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что дрон ВСУ атаковал Белгородскую область. В результате пострадали восьмилетний ребенок и его мать, их госпитализировали.