Поставка голубого топлива подорожает, что скажется и на ценах продуктов.

Остановка транзита российского газа через Украину разозлит европейцев. Такое заявление сделал лидер оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Алексей Лунгу в беседе с 5-tv.ru.

«Есть ряд стран, которые сейчас уже имеют проблемы из-за цен за российский газ, но после этого запрета ситуация будет еще хуже, потому что рядовой европейский потребитель, ты ему уже больше не объяснишь, почему Украина так делает. И это, я считаю, что разозлит европейского избирателя», — сказал он.

Лунгу также подчеркнул, что Молдавия может очень сильно пострадать, ведь газ для страны был и раньше дорогим. Теперь же голубое топливо будет поступать в республику по другой трубе по цене выше прежней. А ведь это вызовет цепную реакцию: подорожает газ, затем и продукты. Оппозиционер посетовал, что Молдавия — самая бедная страна, которая хочет попасть в Евросоюз. В республике высокие цены, но при этом очень маленькие зарплаты и пенсии.

«Мы самая бедная страна в Европе», — заявил он.

Как отметил Лунгу, парламент страны одобряет лишь выплаты для прокуроров и судей, действующих против оппозиции.

На днях сообщалось, что «Газпром» перестанет поставлять газ в Молдавию с 1 января 2025 года в связи с долгами Кишинева. «Молдовагаз» регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, а это является нарушением условий.

Российский газ в Европе уже начал дорожать после заявления президента* Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита топлива через украинскую территорию. Всего за неделю он подорожал сразу на 28 долларов за кубометр, достигнув планки в 482 доллара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина пытается лишить Европу российского газа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.