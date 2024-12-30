Нелегальные мигранты должны покинуть РФ или урегулировать статус до 30 апреля

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Указ Путина: нелегалы должны до 30 апреля урегулировать статус или покинуть РФ

Нелегальные мигранты должны покинуть РФ или урегулировать статус до 30 апреля

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Проверки нахождения иностранцев в реестре контролируемых лиц начнутся с 5 февраля 2025 года.

Находящиеся в России нелегально мигранты должны до 30 апреля самостоятельно покинуть страну или урегулировать свое правовое положение. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, <…> сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо с 1 января по 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение», — отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что проверки нахождения иностранцев в реестре начнутся с 5 февраля 2025 года, после вступления в законную силу соответствующих положений.

На днях Путин подписал закон о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. Согласно документу, дети мигрантов теперь могут быть зачислены в российские школы на начальное, основное и среднее образование только после успешного тестирования по русскому языку, которое подтвердит их способность осваивать школьную программу.

Также закон гласит, что дети мигрантов-нелегалов не имеют права на прием в учебное заведение.

В ноябре глава государства заявил, что закон о языках страны от 1991 года нуждается «в существенной переработке». Путин отмечал, что в России нужно выработать подход к работе с не знающими русского языка или плохо владеющими им детьми мигрантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минстрой разработал план поддержки строительной отрасли, в который внесено предложение о запрете работникам-мигрантам менять место труда.

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