Мигрантам-строителям могут запретить менять место работы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 71 0

«Известия»: мигрантов могут обязать трудиться только у одного работодателя

Мигрантам-стоителям запретят менять работодателя

Фото: 5-tv.ru

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Зачем понадобилась такая мера?

Мигрантов-строителей могут обязать работать у одного работодателя. Об этом сообщают «Известия».

Минстрой разработал план поддержки строительной отросли. Среди прочего в этот документ было внесено предложение о запрете иностранным работникам менять место труда. Для этого название компании будет внесено в патент, по которому работает мигрант.

Это мера призвана снизить текучку кадров и усилить контроль над приезжими трудящимися. Поправку предлагают внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Такое ограничение может распространиться не только на строительную сферу, но и на другие отрасли.

Новый порядок должен вступить в силу в середине 2025 года. Точное время пока назвать сложно, так как необходимо пройти все процедуры согласования. Кроме того, еще не подсчитано, каких финансовых затрат потребуют данные изменения. Инициативу Минстроя уже поддержал Минтруд, а Минфин предложил ряд поправок в разработку коллег.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин назвал способы снизить число мигрантов в РФ для решения «острого вопроса».

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