В Грузии запатентовали Деда Мороза в качестве интеллектуальной собственности

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 56 0

Так там хотят сохранить символ проявления человеческой доброты.

В Грузии запатентовали Деда Мороза в качестве интеллектуальной собственности

Фото: © РИА Новости/Вадим Брайдов

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Дед Мороз зарегистрирован как интеллектуальная собственность. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра интеллектуальной собственности Грузии.

«Дед Мороз как интеллектуальная собственность Грузии будет защищен «Грузпатентом», - говорится в релизе ведомства в Facebook*.

В «Грузпатенте» считают, что идея существования Деда Мороза является одним из проявлений человеческой доброты. Мера направлена на защиту и сохранение самой идеи.

В ведомстве отметили, что ежегодно в мире миллиарды людей ждут прихода Нового года и Рождества, чтобы получить подарки от Деда Мороза или Санта-Клауса, даже если не верят в существование этих персонажей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как и когда родителям рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует. По мнению специалистов, этот разговор лучше не начинать до пятилетнего возраста. Приступить к беседе можно, когда ребенку исполнится десять лет, тогда у него уже начнет появляться критическое мышление. Но если малыш подойдет с вопросом раньше, то стоит ответить честно.

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В Грузии запатентовали Деда Мороза в качестве интеллектуальной собственности

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