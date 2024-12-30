«Совсем другая»: Брухунова удивила поклонников неожиданным образом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 80 0

Пользователи Сети восхитились образом Татьяны Брухуновой в стиле ретро

«Совсем другая»: Брухунова удивила поклонников неожиданным образом

Фото: Instagram*/bruhunova

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Супругу юмориста Евгения Петросяна назвали «мастером перевоплощений».

Татьяна Брухунова, похоже, прислушалась к советам модников в сети перестать облачаться в «бабкины» наряды и воспользоваться услугами стилиста. На новом фото она предстала совершенно преображенной, вызвав неподдельное восхищение подписчиков.

Черно-белый снимок в непривычном для супруги юмориста Евгения Петросяна чувственном образе появился в ее личном блоге.

«Новая аватарка», — пояснила 35-летняя Брухунова в комментарии.

Публикация мгновенно собрала массу комплиментов. Жену Петросяна назвали «мастером перевоплощений».

«Татьяна, вы здесь совсем другая. Загадочная и красивая»;

«Вам идет такое ретро. Совсем другая. Богемная, стильная, невероятная»;

«Ого! Неожиданно! Смело и чертовски привлекательно», — восхищаются подписчики.

Недавно Брухунова отбивалась от хейтеров в сети, упрекнувших ее в «лишних килограммах», которые она не сбросила после рождения ребенка. Супруга Петросяна решила похвастаться подписчикам тем, что на отдыхе в Сочи научилась плавать, однако нарвалась на негативные комментарии о своей «неидеальной» фигуре.

«Мой второй ребенок родился меньше десяти месяцев назад, и было бы странно, наверное, если бы я выглядела как газель. Нет, это круто, конечно, когда девушки могут моментально восстановиться. Я им немного в душе завидую, конечно, но это вообще не моя история», — ответила критикам Брухунова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Татьяна Брухунова, по ее словам, переживала период безденежья, когда «понаехала» в Москву.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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