Россия вернула 150 своих военнослужащих в рамках обмена пленными с Украиной

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 96 0

РФ и Украина обменялись пленными в формате 150 на 150

Фото, видео: Telegram/Омбудсмен Москалькова Татьяна/ombudsmanrf; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Освобожденные россияне прибыли на территорию Белоруссии.

Россия вернула 150 своих военнослужащих в рамках обмена пленными с Украиной. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Тридцатого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь. Также им предоставлена возможность связаться с родными.

В дальнейшем освобожденные россияне будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

Посредником в обмене пленными между Россией и Украиной выступили Объединенные Арабские Эмираты, отметили в военном ведомстве.

В Белоруссии освобожденных военнослужащих встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она поблагодарила бойцов за мужество и поздравила их с наступающим Новым годом и Рождеством, отметив, что все они скоро окажутся дома, в кругу родных.

«Лично пообщалась с защитниками Отечества. Их сила духа, мужество, стойкость и улыбки в предвкушении встречи с родными — то, что невозможно забыть», — написала в своем Telegram-канале российский омбудсмен.

В октябре Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 95 на 95. Посредником тогда также выступили ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские власти отвергли предложение России и Венгрии по обмену военнопленными.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:53
Они не умеют общаться: какую советскую игру планируют возродить в России
18:30
«Заблокировать столицу»: французские фермеры идут на Париж
18:16
Россия вернула 150 своих военнослужащих в рамках обмена пленными с Украиной
17:59
Мирные герои: Владимир Путин отметил госнаградами многодетные семьи России
17:45
Крупный пожар ликвидирован на АЗС в Грозном
17:32
Украинский беженец напал с топором и ножом на полицейских в Германии

Сейчас читают

Минобороны опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР
«Будет еще хуже»: в Молдавии заявили, что остановка транзита газа через Украину разозлит Европу
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год