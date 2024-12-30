Освобожденные россияне прибыли на территорию Белоруссии.

Россия вернула 150 своих военнослужащих в рамках обмена пленными с Украиной. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Тридцатого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь. Также им предоставлена возможность связаться с родными.

В дальнейшем освобожденные россияне будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

Посредником в обмене пленными между Россией и Украиной выступили Объединенные Арабские Эмираты, отметили в военном ведомстве.

В Белоруссии освобожденных военнослужащих встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она поблагодарила бойцов за мужество и поздравила их с наступающим Новым годом и Рождеством, отметив, что все они скоро окажутся дома, в кругу родных.

«Лично пообщалась с защитниками Отечества. Их сила духа, мужество, стойкость и улыбки в предвкушении встречи с родными — то, что невозможно забыть», — написала в своем Telegram-канале российский омбудсмен.

В октябре Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 95 на 95. Посредником тогда также выступили ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские власти отвергли предложение России и Венгрии по обмену военнопленными.