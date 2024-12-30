Певица отметила, что все задуманное должно обязательно исполниться.

Исполнения желаний и благополучия пожелала россиянам в Новом 2025 году Татьяна Буланова в специальном поздравлении для 5-tv.ru.

«Дорогие телезрители Пятого канала. Я поздравляю вас с Новым годом! С новым счастьем! Я желаю вам исполнения всего-всего задуманного. Пускай в вашей жизни в Новом году будет здоровье, любовь, достаток, счастье и благополучие. И, конечно, исполнения всех желаний. Пусть все задуманное исполняется и мечты сбываются! С Новым годом!» — подчеркнула заслуженная артистка РФ.

В ушедшем году в жизни Татьяны Булановой произошел настоящий сюрприз. Как сообщал 5-tv.ru, ее сын Никита Радимов стал рэпером и выпустил первый трек. Свое творчество он долго скрывал от мамы. После того, как тайное стало явным, артистка заявила, что гордится наследником и желает ему успеха.