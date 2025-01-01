«Историческое событие»: Украина остановила транзит российского газа в Европу

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Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Глава Минэнергетики Галущенко: остановка транзита газа РФ — историческое событие

«Историческое событие»: Украина остановила транзит российского газа в Европу

Фото: www.globallookpress.com/Anna Ross

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Киевский режим, по всей видимости, ликует. Тем временем европейские страны ждут скачка цен на электроэнергию.

Остановка транзита российского газа в Европу через территорию Украины является историческим событием. Такое заявление сделал глава Минэнерго страны Герман Галущенко. Его слова приводит ведомство в Telegram-канале.

«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. <…> Европа уже приняла решение, чтобы отказаться от российского газа», — сказал украинский министр.

Отмечается, что Киев проинформировал своих международных партнеров об остановке поставок газа РФ.

«Газпром», в свою очередь, тоже заявил о прекращении транзита газа через Украину. В 08:00 по московскому времени закончилось действие соответствующего соглашения от 30 декабря 2019 года между корпорацией и НАК «Нафтогаз Украины», а также между «Газпромом» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

«В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения, „Газпром“ был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины», — отметила пресс-служба российской корпорации в Telegram-канале.

Отказ Украины от транзита газа из РФ

В марте 2024 года глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о намерении властей не продлевать контракт на транзит газа с «Газпромом», истекающий в конце 2024 года.

Еще в июле украинский режим остановил транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба». При этом Россия является крупнейшим поставщиком ресурсов Венгрии, а это — до 80% всего годового энергопотребления страны.

Из-за украинской блокады трубопровода «Дружба» сырье перестала получать и Словакия, которая вместе с Венгрией и Чехией пользуются льготным режимом исключения из санкций на нефть из России.

В конце августа 2024 года киевский режим объявил, что Украина с 1 января 2025-го прекращает транзит нефти и газа из России в Евросоюз. Незалежная призвала европейцев переключиться на поставки ресурсов из Казахстана и Азербайджана.

Следует отметить, что российский газ в Европе уже начал дорожать после заявления президента* Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита топлива через украинскую территорию. В Молдавии и Австрии теперь ждут сильного скачка цен на электроэнергию.

Ранее 5-tv.ru писал, что остановка транзита газа через Украину разозлит Европу.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

 
 
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